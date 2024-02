Paterno, via libera alla ripresa dei lavori per la scarpata

Via libera alla ripresa dei lavori di consolidamento della scarpata perimetrale di Paterno nel Comune di Ancona. Dopo tre anni di attesa, ieri la giunta, su indicazione dell’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha approvato l’accordo transattivo tra l’impresa che si era aggiudicata l’appalto per il completamento delle strutture di sostegno e contenimento nella frazione di Paterno e il Comune. I lavori, di importo pari a 350mila euro, finanziati con fondi ministeriali confluiti poi nel PNRR, non erano mai stati avviati. Consegnato il cantiere, l’impresa aveva segnalato alcuni aspetti di carattere operativo che avrebbero reso difficoltosa l’esecuzione delle opere e chiedendo l’elaborazione da parte del direttore dei lavori di una variante in corso d’opera. Ne era nato un contenzioso che è proseguito nei mesi seguenti e che ora l’amministrazione comunale ha risolto con un accordo transattivo che consiste nella possibilità per il Comune di realizzare l’opera in tempi celeri in considerazione delle scadenze imposte dal Pnrr, la contestuale garanzia di messa in sicurezza dell’area e la realizzazione di un percorso pedonale nei pressi della stessa. L’impresa, senza ulteriori oneri a carico del Comune di Ancona, ultimerà i lavori in 90 giorni.