"Peccato aver perso tutte queste sale"

"Io praticamente non vado più al cinema, anche perché la vita sta diventando sempre più frenetica. So che molte persone non frequentano più le sale cinematografiche, in quanto preferiscono guardare i film in televisione a casa propria, e per questo in tanti sono abbonati alle varie piattaforme, che trasmettono decien di film al giorno. Io non ho nessun abbonamento del genere, ma ammetto che è una comodità la sera poter vedere un film seduto sul divano di casa. Nonostante questo penso sia un peccato che la città abbia perso tante delle sue sale. Era davvero una bella cosa andare al cinema. Durante il periodo delle feste natalizie, poi, andare a vedere un film con la famiglia o con gli amici rappresentava una vera e propria tradizione. Quando ero giovane, poi, il cinema era il luogo dove portare la propria ragazza...".