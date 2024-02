Perde il controllo dell’auto: finisce contro un albero

Stava transitando in via della Marina quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte del Corpo dorico di Polizia locale, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una pianta. È iniziata nel peggiore dei modi la mattinata di ieri per un cinquantenne che, al volante della sua Opel, ha prima sbandato, per poi urtare un albero. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona, che ha optato per il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità dove, per fortuna, sembra sarebbe arrivato non in pericolo di vita. Sul posto anche tre pattuglie di agenti che, come da prassi, hanno sottoposto l’uomo all’alcol test. I fatti si sono consumati intorno alle 8, non troppo lontano dalla caserma della Marina Militare, nel quartiere del Piano San Lazzaro.