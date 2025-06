Perseguitava l’ex con la scusa del figlio

Con la scusa di vedere il figlio avrebbe tormentato l’ex compagna che lo aveva lasciato al capolinea della loro relazione sentimentale. "Non sei buona a nulla, non sei una brava madre", le avrebbe detto in più occasioni offendendola e facendola sentire una nullità. Per ripicca al fatto che lei aveva voluto lasciarlo l’avrebbe tormentata anche sul posto di lavoro denigrandola davanti ai colleghi. Esasperata la donna si è rivolta alla polizia per chiedere un intervento. L’ex compagno, un 40enne, è stato ammonito dal questore Cesare Capocasa. Il provvedimento è stato emesso in questi giorni, dopo l’istanza presentata dalla vittima. La donna, stessa età dell’uomo, aveva intrattenuto con lui una relazione dalla quale era nato un figlio e proprio la gestione del bambino era diventata il pretesto per continuare a vederla e ad offenderla. Un circolo di violenze verbali, vessazioni e umiliazioni che la facevano stare male. I poliziotti hanno avviato una indagine ed è emerso che con la scusa di volersi occupare del figlio l’uomo la cercava continuamente con messaggi e telefonate facendola sempre sentire inadeguata. Lui si sarebbe recato più volte dove la ex lavorava per parlare male ai colleghi e alle colleghe e facendole fare figuracce. Un atteggiamento invasivo e via via sempre più pericoloso. L’ammonimento emesso, per il quale si ordina al 40enne di cessare la condotta o ci saranno conseguenze penali per lui, è il 33esimo fatto dal questore di Ancona emesso dall’inizio dell’anno. Se la persona ammonita continua a vessare la parte lesa la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza che occorra specifica querela. Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della polizia di Stato "YouPol", scaricabile gratuitamente sui cellulari.