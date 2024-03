Pestato dal branco fuori dalla disco. Daspo e fogli di via dal questore

Pestato dal branco fuori dalla discoteca, il questore emette tre fogli di via e altrettanti daspo a carico di sei giovani tra i 18 e i 20 anni. Il pestaggio da parte di 6 giovani della provincia di Macerata, denunciati dalla polizia era avvenuto in piena notte nei giorni scorsi, vittima un 30enne fabrianese.

Immediata la risposta della divisione anticrimine della questura con tre giovani che non potranno più tornare a Fabriano per un anno e altri tre nella zona della discoteca. Forse a causa dell’alcol in circolo e della gelosia i sei giovani maceratesi, come confermato poi dalle telecamere, avevano aggredito fisicamente a più riprese il 30enne fabrianese, colpendolo con pugni e calci alla testa e in tutto il corpo.

A nulla erano valsi i suoi tentativi di difesa e reazione: solo l’intervento di alcuni clienti in uscita dal locale avevano convinto gli aggressori a desistere e a dileguarsi. Il 30enne trasportato al pronto soccorso è stato medicato per le ferite e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini subito attivate dagli agenti del commissariato hanno consentito di individuare i sei aggressori con la conseguente denuncia Ora il questore di Ancona Cesare Capocasa ha firmato tre provvedimenti Dacur (Daspo urbano) della durata di un anno con divieto di accedere alla discoteca e dintorni e tre fogli di via obbligatori da Fabriano della durata di un anno. Se tali divieti saranno violati i giovani con il Dacur rischiano dai 6 mesi ai due anni di reclusione e la multa da 8 a 20 mila euro quelli con il foglio di via l’arresto da uno a sei mesi.