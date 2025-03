Piattaforma digitale: dialogo coi cittadini

Utilizzare strumenti sempre più innovativi per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali della pubblica amministrazione. È questo l’obiettivo alla base della delibera di Giunta con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l’attivazione di una piattaforma digitale per la democrazia elettronica. La partecipazione di cittadini, terzo settore, enti, università, imprese e associazioni di categoria nei processi di costruzione delle politiche pubbliche rappresenta una delle pratiche di ascolto in grado di migliorare la capacità amministrativa, di contribuire alle decisioni pubbliche. In particolare, la piattaforma che sarà installata nel server del Comune di Jesi, verrà configurata in modo da consentire l’applicazione e la regolamentazione delle tre fasi salienti del processo di partecipazione attiva:

Spazi di coinvolgimento, in grado di offrire uno strumento di ascolto dei cittadini su questioni di interesse pubblico;

Strumenti online per la discussione e la consultazione dei cittadini;

Strumenti idonei a diffondere pubblicamente i documenti elaborati nel percorso partecipativo.

Questo strumento permetterà di dare completamento a quanto indicato dallo Statuto Comunale e rafforzare il legame che la città deve avere con gli strumenti di dialogo e partecipazione. Il software individuato è quello sviluppato dalla Municipalità di Barcellona e lanciato nel 2016.