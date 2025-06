Pino marittimo si spezza e sfiora un’abitazione

Paura a Scapezzano, si spezza un pino marittimo, cade e sfiora un’abitazione. Un gigante verde, capace di raggiungere altezze fino a 30 metri. È un albero sempreverde, con una vita che può estendersi per 2-3 secoli. Dopo la tromba d’aria che lunedì ha interessato anche la spiaggia di velluto, il pino marittimo, caduto nelle prime ore di ieri mattina, è il quarto albero in una settimana. Il tronco si è spezzato a circa tre metri, dalla radice ed è piombato sulla strada, rendendola intransitabile per alcune ore. L’albero è stato rimosso nella mattinata, il rischio era che potesse spezzarsi definitivamente e allungarsi finendo sopra un’abitazione. Nessun ferito, ma il rumore ha svegliato i residenti. Un evento fotocopia a quello che mesi fa aveva interessato la Fondazione Città di Senigallia, dove un pino era caduto a ridosso di una scala di emergenza adiacente alla struttura che ospita anziani provenienti da tutto il territorio.