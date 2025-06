Raffiche di vento: danni e incidenti. Alberi caduti su auto e palazzine. Distrutta la recinzione delle Muse

Alberi caduti che hanno bloccato le strade, rami spezzati e tanta pioggia arrivata incessantemente per più di un’ora. Il maltempo annunciato si è abbattuto ieri anche su Ancona con un gran da fare soprattutto per i vigili del fuoco che alle 19.30 avevano più di 40 interventi in coda da effettuare. Il cantiere delle Muse è stato divelto dal forte vento. Volati via i pannelli di legno che delimitavano l’area di lavoro degli operai, davanti al teatro, in piazza della Repubblica. Il Comune ha aperto il Coc per la tempesta ripresa a tratti anche dopo le 20. Polizia locale e protezione civile comunale si sono coordinati con i vigili del fuoco per gestire gli interventi ed effettuare i sopralluoghi nelle zone interessate dalla caduta di alberi. Chiusa via della Montagnola dove il vento ha fatto cadere due alberi, precipitati a terra, e che hanno bloccato la sede stradale. In via Fratelli Zuccari, a Pietralacroce, è caduto un albero che ha occupato tutta la strada ed è finito contro una vettura parcheggiata. Anche nel quartiere di Torrette difficoltà per la circolazione stradale per la bomba d’acqua che ha fatto cadere un albero in via della Grotta. Una pattuglia dei carabinieri si è fermata per dirigere il traffico visto che solo parte della carreggiata era percorribile. Gli alberi della scuola Montessori, in via Tagliamento, sono stati sferzati dal vento e dalla pioggia e sono finiti contro una palazzina lì davanti. Non si sono registrati feriti. Alle Palombare un albero è caduto sui fili della luce rimanendo in bilico. Poco prima della 19 un uomo di 55 anni, colto dal maltempo mentre rientrava a casa dalla spiaggia, a Palombina, è scivolato sul cavalcavia che stava attraversando e si è rotto una spalla. E’ stato soccorso dalla Croce Gialla e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Decine e decine le telefonate ai vigili del fuoco per rimuovere gli alberi caduti, uno anche fuori porta Santo Stefano.