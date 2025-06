Nono Torneo Open Città di Fossombrone 2025

Alessandro Ingarao porta a casa il prestigioso 9° Torneo Open Città di Fossombrone 2025. Il tennista siciliano, tesserato per il Match Ball Siracusa e campione italiano in carica di seconda categoria, ha battuto in finale Stefano Baldoni del CT Giotto Arezzo con il punteggio di 6-4, 6-4. Una finale di alto livello quella andata in scena sui campi di Fossombrone, con due 2.1 che hanno dato spettacolo davanti a un pubblico numeroso. Ingarao, testa di serie numero uno del torneo, ha saputo imporsi sul vice campione italiano di seconda categoria Baldoni, confermando il pronostico della vigilia ma solo dopo una battaglia tattica di grande intensità. Le semifinali avevano visto protagonisti Leonardo Primucci del CT Ancona e Andrea Motta dello Sporting Club Monvisio Torino.

Nella sezione intermedia di terza categoria, successo per Silvestrini del CT Fermignano, che ha avuto la meglio su Giombini del CT Baia Pesaro in una finale tutta marchigiana. L’edizione 2025 del torneo forsempronese si è confermata un evento di primissimo piano nel panorama tennistico regionale e del centro Italia. L’entry list parlava chiaro: ben tre giocatori di classifica 2.1, quattro 2.2 e cinque 2.3 hanno garantito nove giorni di tennis spettacolare e di grande qualità tecnica. "Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione - commenta Alessandro Bernabucci, direttore del torneo -. Il livello tecnico è stato eccezionale, con partite di grande intensità. Vedere giocare tennisti di questa caratura sui nostri campi è sempre un’emozione unica. Il torneo cresce ogni anno. Quello che mi rende più felice è vedere come il torneo sia diventato un momento di festa per tutta la città. Non è solo tennis, ma anche un’occasione di incontro e di promozione del territorio. Nove giorni intensi che lasciano sempre il segno in tutti noi".