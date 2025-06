Inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka: sfida tra otto squadre in piazza Pertini

Pronti, partenza, via: questa sera inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. Appuntamento in piazza Pertini con le prime due gare della 26°edizione del torneo. In campo il girone A. Fischio d’inizio oggi alle 21.15. Chi succederà alla MyGym, squadra vincitrice dell’edizione 2024? Le otto squadre protagoniste.

Orange Beach: Palma (gk) (Bayer Cappuccini), Doumi (gk), Colotto, Cassaro, Palmieri, Di Gioacchino, Vingiani, Savoretti (Montelupone), Alberti (Monturano), De Souza (Nuova Juventina), Silmi, Agustin (Bayer Cappuccini). All. Salvi.

Ristorante La Moretta: Ferrucci (gk), Zampa (gk), Giordano, Pinto, Gasparroni, G. Campofredano, Frezzotti, Storari, M. Lombardi (P73), Montagnoli (Gabicce Gradara), Busilacchi (Ottrano Futsal), Carra (San Biagio). All. Bontempi.

MyGym: Chiarizia (gk) (Audax 1970 S.Angelo), R. Strinati (gk) (New Real Rieti), Benigni, Toppi (Audax 1970 S.Angelo), Quercetti, Balzamo, Astuti, Kania, Lorenzini, Latini (Cus Ancona), Gabella (Futsal Castelfidardo), W. Ferjani (Gaglione C5). All. Violetti.

Open Ufficio Services: Lunardi (gk) (A.D.P. Cerreto d’Esi), Petrucci (gk) (Italservice Pesaro), Frontino (Italservice Pesaro), Petrone (Fabriano C5), Lupi (Jesi C5), Marchionni (Pol. Cagli), Caimmi (Chiaravalle Futsal), Pranzo (Cus Ancona), Cardinaretti, Baldarelli (Italservice Pesaro), Lippera (A.D.P. Cerreto d’Esi), Diotalevi (Buldog TNT Lucrezia). All. Ristè.

GEP: Menghini (gk), Gianaccini (gk), Immobile, Angeletti, Rossini, Accoroni, Giovagnoni, Salija (Calcetto Numana), Zimermann (Acli Villa Musone), Maggiori (Casenuove), Morotti (Futsal Castelfidardo), Fedeli (Canegrate). All. Mengarelli.

ILL. Pa Giuliani: Sbacco (gk), Monti (gk) (Recanati C5), Campo (Modena Cavezzo Futsal), C. Maione, Taffi, Morresi, Cassisi, Gonzalez (Recanati C5), Piersimoni, L. Carnevali (Jesi C5), Sabbatini (Kappabi Potenza Picena), R. Carnevali (Recanati C5). All. Cafù.

Dolce Amare Palombina: Montalti (gk) (Futsal Cesena), Almeda (gk) (Verbena), Di Iorio (Jesi C5), Ioio (Verbena), Sgolastra, Fioretti (Fermana Futsal), Martin (Gagliole C5), Venturini (Futsal Cesena), Quinellato, Peroncini (Ankon C5), Violini (Montelupone), Di Placido (Chiaravalle Futsal). All. Halimi.

Homes in Ancona: De Capua (gk) (Mantovani), Tamburrino (gk) (Gagliole), A. Urena (Verbena), Santiago (Osimo Five), Miani (Corridonia), Zagaglia (Jesina), Gasparrini, Mechri (Passatempese), Bartolucci, Di Rocco (Castelbellino C5), Fabbretti (Cus Camerino), Almeda (Junior Calcio). All. Cecchini.

