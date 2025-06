Città di Ancona: al via il Trofeo Fumo di Moka, il torneo di calcio a cinque

Per gli anconetani – e fa fede l’iconico slogan coniato nel tempo – "è molto più di un torneo di calcio a cinque". Per meglio dire: è "il torneo di calcio a cinque". E, in aggiunta, accolto nel "teatro del futsal". E ovvero, quella piazza Pertini pronta ad ospitare, da lunedì prossimo, la 26esima edizione del Città di Ancona, che quest’anno assumerà il nome ‘Trofeo Fumo di Moka’, il nuovo importante main partner. Ancora qui, un’altra volta per un ennesimo Città di Ancona. Una delle manifestazioni sportive più longeve e amate dai cittadini. Che in campo promette gol e spettacolo. Mentre fuori regala intrattenimento, divertimento e condivisione sotto il cielo stellato del capoluogo.

Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confartigianato, il presidente dell’Asd Virium Giacomo Ruffini, che nel 2024 ha preso e rilanciato la kermesse dopo quattro anni di stop causati dalla pandemia. Con lui, ieri in conferenza a Palazzo del Popolo, anche l’assessore alla Partecipazione democratica Daniele Berardinelli e il presidente territoriale di Confartigianato Paolo Longhi. I lavori di installazione della grande arena partono, aspettando il match inaugurale di lunedì. Attesa pressoché terminata. Ma per fugarla, già sabato ecco uno sfizioso antipasto: dalle 19 alle 2 spazio al dj set di Michy Tee e Tamara Taylor, oltre all’apertura degli stand enogastronomici.

Poi c’è il torneo. In cui si affronteranno otto formazioni d’élite: nel girone A, Ristorante La Moretta (che l’ha vinto otto volte), Mygym, Orange Beach e Open Ufficio Services; nel girone B, Dolce Amare Palombina, Ill.pa Giuliani, Homes in Ancona e Gep. I campo i migliori calciatori, a cinque e a undici, delle Marche. Una sfilza di partite (19), insomma, per puntare alla finalissima di mercoledì 2 luglio. La detentrice del titolo è la Mygym. Ma gli altri sodalizi sono pronti a fare del loro meglio.

Berardinelli si è complimentato con gli organizzatori della storica competizione sportiva di piazza Pertini che muove sempre grandi numeri (la scorsa edizione un ‘traffico’ di circa 50mila persone), anticipando che, finito il torneo e smontato il campo, verrà subito montato quello per ospitare un torneo di padel. Complimenti anche da Longhi, per un evento che darà un po’ di respiro anche ai commercianti. Immancabile, poi, la presenza di Matteo Magnarelli della Mmag Comunicazione (che dal 2006 al 2019 ha organizzato l’evento per 14 anni di fila), agenzia che si occuperà della cronaca live tutte le sere, oltre che foto, video e aggiornamenti quotidiani sui social.

Giacomo Giampieri