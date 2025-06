Tennis Club Ancona: Dominio in Serie B1 e Sogno A2

Dal poker di singolari in Puglia alla finalissima playoff per la A2. Il Tennis Club Ancona ha chiuso da protagonista la regular season di Serie B1 demolendo il Galatina 5-1 nell’ultima giornata e conquistando il primo posto nel girone. Un traguardo che sa di impresa per una squadra promossa solo un anno fa. Ne parliamo con il capitano Matteo Baldini.

Capitano, come giudica questa prima stagione in B1?"Conquistare il primo posto è stato un risultato inaspettato, soprattutto considerando che solo l’anno scorso abbiamo ottenuto la promozione e non sapevamo bene cosa aspettarci. I ragazzi che sono scesi in campo hanno dimostrato grande maturità, spirito di squadra e un forte senso di appartenenza. La vittoria contro Galatina è stata la ciliegina sulla torta".

Quali sono stati i momenti chiave che vi hanno convinto di poter arrivare in fondo?"Già dalla prima partita contro Bolzano abbiamo capito che potevamo competere alla pari. Nonostante la sconfitta per 3-1 nei singolari, siamo riusciti a pareggiare grazie a due doppi di altissimo livello. Probabilmente, proprio quel risultato ci ha dato la spinta. Poi la crescita è stata costante, fino alla prestazione maiuscola di Galatina".

Come si prepara una finalissima di questo calibro?"Ora ci attende la finale playoff per l’accesso alla Serie A2, dove affronteremo la vincente tra Lucca e Torino che si sfideranno il 22 giugno. Sarà una sfida molto difficile, ma dopo aver chiuso primi nel nostro girone siamo fiduciosi. Prepariamo la doppia sfida - 29 giugno in trasferta e 6 luglio in casa - con lo stesso spirito che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Scenderemo in campo dando il massimo per regalare al nostro circolo e alla città di Ancona la promozione in Serie A2".

Andrea Pongetti