Castelfidardo: saluti e attese per il nuovo allenatore, Nanapere verso Teramo

In attesa del nuovo allenatore atteso al massimo entro questo fine settimana, continuano i saluti in casa Castelfidardo. Dopo quelli ufficiali di mister Marco Giuliodori e di capitan Gianmarco Fabbri ieri è toccato a Emmanuel Nanapere congedarsi dai biancoverdi. L’ormai ex bomber dei fidardensi dovrebbe scendere a Teramo, sempre in D, in una squadra che ambisce - come quest’anno - ai posti nobili della quarta serie. Nella recente stagione la formazione abruzzese ha vinto i playoff del girone F di D contro la Forsempronese. Due formazioni grandi protagoniste nell’ultimo torneo e che hanno pescato in casa Castelfidardo: la Forsempronese ha scelto Marco Giuliodori come nuova guida tecnica, il Teramo invece punterà su Nanapere, autentica rivelazione del girone F con ben 14 gol realizzati all’esordio nella categoria senza calciare neanche un rigore. Nanapere ha sfiorato addirittura la vittoria della speciale classifica dei marcatori arrivando a una sola lunghezza dai quattro che hanno occupato il trono più alto della classifica dei bomber del girone F: Antonio Martiniello dell’Ancona, Francesco Casolla della Forsempronese, Pablo Banegas de L’Aquila e Umberto Eusepi della Sambenedettese, tutti e quattro con 15 gol. Ora si attende solo l’ufficialità dell’ingaggio di Nanapere da parte del Teramo, come quello del centrocampista Matteo Baldini da parte della Clodiense, formazione veneta retrocessa dalla C. Dovrebbe lasciare Castelfidardo anche Nicola Gambini. Gli altri giocatori un punto interrogativo come il nuovo mister che potrebbe essere una sorpresa, un allenatore emergente e del posto, un po’ come lo è stato Marco Giuliodori tre anni fa. Sembrerebbe che i nomi che girano, da Lauro a Vagnoni, poi Clementi e Manoni non siano i favoriti a guidare la formazione biancoverde attesa alla seconda stagione di fila in quarta serie. Chissà che oggi (dovrebbe tenersi un’ulteriore riunione) potrebbe essere il giorno giusto per il nuovo allenatore?