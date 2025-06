Castelfidardo: attesa per l'annuncio del nuovo allenatore e movimenti di mercato

Ancora posticipato l’annuncio del nuovo allenatore in casa Castelfidardo. La fumata bianca dovrebbe essere attesa in giornata anche se a questo punto tutto può succedere. Che ci potrebbe essere un altro rinvio? Vedremo. Intanto sembra che ci siano stati contatti con Lauro e Vagnoni, ma niente più. Un punto interrogativo restano anche le questioni societarie visto che i nuovi ingressi di soci non sono stati ufficializzati. E ci potrebbe stare pure che resti tutto com’è in società anche se le voci che si rincorrono sembrano trovare fondamento. Bisognerà aspettare ancora, ma ormai sembra essere non questione di giorni, ma di ore.

Intanto dopo la partenza di mister Marco Giuliodori che siederà sulla panchina del Fossombrone sul fronte squadra l’ormai ex capitano dei fidardensi, Gianmarco Fabbri, dovrebbe scendere a Giulianova. Mancherebbe solo l’ufficializzazione. Il terzino sinistro senigalliese, classe 1997, vestirà il giallorosso della neopromossa squadra abruzzese che militerà nella prossima stagione in D. Ai saluti anche bomber Nanapere che potrebbe trovarsi di fronte da avversario, oltre che il Castelfidardo, anche Giuliodori e Fabbri visto che l’ex bomber del Castelfidardo - 14 reti la scorsa stagione - potrebbe scendere a Teramo. Matteo Baldini invece salirà in Veneto, per vestire la maglia della Clodiense, formazione retrocessa dalla C. Sogna i prof Nicola Gambini, mentre punti interrogativi ci sono per l’attaccante di casa Lorenzo Braconi cercato sembra dalla Maceratese.

Insomma tanta carne al fuoco, ma di sicuro in casa fidardense al momento, oltre ad alcune partenze tra mister e giocatori, sembra esserci solo la guida del settore giovanile. Nei giorni scorsi il presidente Maximiliano Ciucciomei ha annunciato le conferme di Thomas Zani e Antonello Narracci, pronti ad affrontare la nuova stagione sportiva targata Academy. "Sono molto soddisfatto di questo primo anno che sta per concludersi con le ultime gare dei tornei - ha fatto sapere Ciucciomei -. L’obiettivo sarà migliorarsi di anno in anno per crescere sempre più giovani per la nostra prima squadra che milita nel campionato di D. Abbiamo confermato gran parte dello staff tecnico che a breve comunicheremo insieme alle date degli Open Day che inizieremo giá dai primi di luglio".

Dal prossimo mese inizierà l’attività con gli Open Day dove "si cercherà di migliorare e aumentare sia a livello tecnico che numerico le attuali rose a disposizione". Si pensa già alla prossima annata, ma si deve ancora concludere quella attuale che terminerà con la cena finale di tutto il settore giovanile già programmata per il 26 giugno.