Pista ciclabile utilizzata per fare attività fisica: è polemica

Continua la polemica sull’uso della pista ciclabile di Fabriano. "La pista ciclabile situata tra via Moro e lo stadio comunale è stata oggetto di forti polemiche in seguito all’affissione agli ingressi di copia del regolamento risalente al 2008 che prevede l’uso esclusivo della pista ai ciclisti – dicono da Fabriano progressista -. Malgrado l’affissione del regolamento e qualche richiamo dei vigili, la pista continua ad essere frequentata da tanti cittadini per svolgere una attività fisica. Serve quindi una proposta che i consiglieri Arteconi e Armezzani hanno già presentato per la discussione in Consiglio di integrazione al regolamento".