Polo Amazon, parte il countdown per i lavori

di Sara Ferreri

Polo Amazon all’Interporto, al via ieri i prelievi per i rilevamenti geologici, le ruspe arriveranno tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. A confermare l’avvio dell’importante opera è il presidente di Interporto Marche Massimo Stronati: "Da giorni sono state fatte le analisi della qualità dell’aria e da oggi (ieri, ndr) hanno iniziato i prelievi per i rilevamenti geologici. A seguire venerdì o lunedì prossimo entreranno le macchine movimento terra nel cantiere per la realizzazione dell’opera". "Abbiamo fatto un cammino straordinario – ha dichiarato nei giorni scorsi dal palco del Pergolesi Massimo Stronati – perché quando ci siamo insediati il 29 aprile 2022 il progetto era naufragato. Abbiamo messo in campo una grande forza per far cambiare quello che era il corso dell’opera. E stato nominato un nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da me insieme a Roberta Fileni e Gilberto Gasparoni e abbiamo ripreso quello che c’era da ricostruire portando avanti una trattativa che in qualche modo era stata ostacolata. Ma ci siamo riusciti. Ora arriverà questo colosso i lavori stanno per partire. Scannell ha firmato con me, ha funzionato la filiera delle istituzioni e abbiamo chiuso il cerchio. Questi 65mila metri quadrati di polo porteranno occupazione per mille persone con tutto l’indotto e le infrastrutture che ne conseguono. È un volano non solo per la città di Jesi ma per tutta la regione". Salvo intoppi dunque tra due estati il polo logistico dovrebbe essere realtà. I nuovi edifici da costruire non potranno essere bianchi ma dovranno prediligere le tonalità delle terre (gamma degli ocra). Dovrà essere "evitato il bianco, notoriamente piuttosto impattante visivamente". Questo ha prescritto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche dando esito favorevole all’insediamento. A tre giorni dal Natale la società Amazon Italia logistica srl ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica mediante procedimento ordinario per la realizzazione, in via Coppetella, del nuovo polo logistico relativo al comparto 2 del piano attuativo denominato "Variante al Progetto Preliminare per il Sistema Interportuale di Jesi". Tra le altre prescrizioni della Soprintendenza i pannelli fotovoltaici dovranno essere "del tipo opaco non riflettente". "In considerazione del fatto che, come asserito nella Verifica di ottemperanza non sono emerse strutture o stratigrafie di natura archeologica – si legge ancora– non si ritiene di subordinare la variante alla procedura di Archeologia preventiva. Tuttavia, si richiede che tutte le operazioni richiedenti scavo e movimentazione terra siano svolte sotto il controllo della Soprintendenza".