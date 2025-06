"Posso usare il bagno?". E deruba un’anziana

Derubano una anziana con la scusa di dover andare in bagno. E’ successo in via Circonvallazione, a pochi passi dal parco della Cittadella. E’ successo nei giorni scorsi e la polizia ha rintracciato uno dei due responsabili, è una ragazza di 18 anni. E’ stata denunciata per furto in abitazione, in concorso con un complice rimasto ignoto, aggravato dalla destrezza e dall’uso di mezzo fraudolento. La giovane si trovava in compagnia di un ragazzo quando hanno avvicinato l’anziana nell’androne del condominio. Hanno scambiato due parole con la donna dicendole che erano i nipoti di una vicina di casa e che stavano andando a trovare la nonna ma avevano bisogno urgente di andare in bagno perché quello della loro parente era momentaneamente rotto. L’anziana li ha fatti entrare in casa propria e prima è andato in bagno il ragazzo, lasciando la 18enne a chiacchierare con la donna a cui ha chiesto di bere un bicchiere d’acqua. Poi è andata al bagno la 18enne e il ragazzo è rimasto in cucina con l’anziana. Poco dopo è suonato il campanello, era la fisioterapista della donna che li aveva accolti e con una scusa i due hanno lasciato in fretta l’abitazione. Mentre la fisioterapista saliva in ascensore la coppia scendeva per le scale. Andando in camera da letto l’anziana ha visto che era stato rovistato negli armadi e nei cassetti e che erano sparito degli oggetti di valore. Ha chiamato i figli per spiegare l’accaduto e loro hanno avvisato il 112. Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto l’abitazione della vittima e ha raccolto la testimonianza dell’anziana. La polizia Scientifica è andata per i rilievi. Gli agenti hanno preso il bicchiere da cui aveva bevuto la giovane e sono risaliti alle sue impronte. La ragazza era già segnalata ed è stato possibile quindi identificarla. Continua l’attività degli investigatori della polizia per risalire all’identità del complice della 18enne.