Nonnina mette in fuga i ladri:: "Andate via o chiamo i carabinieri"

"Andatevene o chiamo i carabinieri": nonnina mette in fuga i ladri in pieno centro storico. Hanno saltato la recinzione e, dopo aver attraversato il giardino, una piccola corte a due passi dai giardini Catalani, si sono arrampicati al secondo piano fino a raggiungere il terrazzo dell’anziana. Erano quasi le 5 di martedì quando la donna ha sentito delle voci provenire dal terrazzo, si è avvicinata e i suoi sospetti sono diventati una certezza: sul terrazzo c’erano due persone che stavano parlando tra loro, probabilmente cercavano di capire come poter introdursi nell’abitazione.

La donna non si è fatta prendere dal panico, ma ha iniziato ad inveire contro i due minacciando di chiamare i carabinieri e mettendoli in fuga. Un episodio singolare, soprattutto se si pensa che è avvenuto in pieno centro storico.

Due settimane fa, a mettere in fuga i ladri era stata un’altra anziana, una novantenne residente a Cesanella che ha sentito dei rumori e ha visto due uomini che stavano cercando di entrarle in casa. La donna ha iniziato a gridare, attirando l’attenzione di alcuni vicini e i malviventi si sono dati alla fuga. Le forze dell’ordine hanno incontrato in più occasione gli anziani del territorio proprio per metterli in guardia non solo dai ladri, ma anche da truffatori che si approfittano della loro fragilità. L’ultimo caso si era verificato ad Ostra un mese fa.