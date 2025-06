Ubriaco preso a bottigliate

Beve troppo e rimedia una bottigliata in testa. Vittima un uomo di origine marocchina che ha riportato un vistoso taglio alla nuca. Lo straniero, sabato notte, si trovava in via Giordano Bruno, nel quartiere del Piano, quando è entrato in un bar. Lì avrebbe trovato da discutere, per via del suo stato, e una volta fuori dall’esercizio pubblico è stato aggredito da un altro straniero rimediando la bottigliata. Dopo il colpo è caduto a terra svenuto. E’ stato chiamato il numero unico di emergenza 112.