Pusher aveva in casa oltre un chilo di droga

Pusher trovato con oltre un chilo di hashish finisce in manette. L’articolata attività ha visto la costante partecipazione degli uomini dei Commissariati di Polizia di Senigallia e di Fano che, nel corso del tempo, hanno avviato degli accertamenti su un 43enne, notato in alcune zone della città di Senigallia ma domiciliato nell’entroterra fanese con la propria famiglia e dove svolgeva anche l’attività lavorativa. Gli agenti hanno avuto modo di effettuare una serie di accertamenti sul soggetto e sulle sue abitudini da cui emergeva una significativa attività e frequenti incontri con soggetti implicati nel mondo dello spaccio di stupefacenti. I poliziotti, alla luce degli elementi raccolti, hanno deciso di intervenire ed hanno raggiunto l’uomo presso la sua abitazione ove era presente insieme alla famiglia. Dopo un primo momento di scarsa collaborazione e di negazione di qualunque forma di responsabilità, gli agenti hanno avviato approfonditi accertamenti e in diversi locali dell’abitazione dove sono stati trovati involucri di droga del tipo hashish.

Le attività di controllo sono poi proseguite e gli agenti hanno trovato un consistente pacco all’interno del quale vi era un quantitativo pari a oltre 1 chilo e 300 grammi di hashish. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato sul mercato dai 15 ai 20 mila euro. Il 43enne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura di Pesaro che lo ha sottoposto ai domiciliari in attesa dell’Udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il pusher e, considerata la condotta dell’uomo, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.