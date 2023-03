Realizzare un mondo più sostenibile, parola di Neri Marcorè

Un ospite d’eccezione per il convegno ‘Realizzare la Sostenibilità, le nostre imprese si raccontano’ di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, fatto coincidere con il giorno di San Giuseppe Artigiano. E’ Neri Marcorè, applaudito al Teatro delle Muse da oltre mille persone. Sul palco sono saliti Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e Segretario della Confartigianato, dopo i saluti del prefetto Pellos, del presidente della Regione Acquaroli, del sindaco Mancinelli, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Sabatini e del rettore della Politecnica delle Marche Gregori. Cinque imprese del territorio hanno poi raccontato l’impegno concreto in tema di sostenibilità: la Collesi di Apecchio con le sue birre, distillati e prodotti beauty, la Subissati di Ostra Vetere, la Digimark di Serra De’ Conti, la Remaplast di Filottrano, e Samuele Spoletini di Arcevia. Per Sabatini "la sostenibilità è un percorso necessario. Adottarla porta benefici ‘etici’ e d’immagine, ma anche di crescita e successo".

Pierpaoli sottolinea la volontà di "creare un’occasione per omaggiare le nostre imprese, il territorio e la città, partendo da temi concreti. Sostenibilità signifrica sostenere progetti di valenza socioculturali, che mirano alla sicurezza del territorio, a valorizzare le produzioni tradizionali e la mobilità sostenibile". Dopo che i bambini del coro ‘La città dei suoni’ hanno intonato la canzone, ‘Supereroi’, accompagnati dal violino di Marco Santini, sono stati consegnati i riconoscimenti alle imprese: quelli per la sostenibilità, andati a Collesi, Subissati, Digimark, Remaplast e Spoletini, quello per il ‘Passaggio generazione’ a Ramas di Ancona, quelli per le imprese distintesi per i 50, 40, 30, 20 e 10 anni di fedeltà associativa alla Confartigianato, e i riconoscimenti a U.S. Ancona, CUS Ancona e Domina.