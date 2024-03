Samuele Papi secondo allenatore a Taranto

Samuele Papi, classe ‘73, anconetano, sarà il secondo allenatore della Gioielli Prisma Taranto, affiancherà coach Boninfante nella guida del team. L’ex atleta azzurro ha alle spalle quasi un trentennio di attività da giocatore, con 339 presenze in azzurro e un palmares notevole, sia con i club (Falconara, Treviso, Cuneo, Piacenza) che con la Nazionale, ricordiamo i 2 mondiali, 3 europei, 5 World League, 6 scudetti e le 3 Champions League vinte. Dopo aver abbandonato i panni di atleta, Papi per un paio d’anni ha ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore della nazionale italiana maschile. La vicinanza tra Prata e Treviso, dove risiede, e soprattutto il rapporto personale con coach Dante Boninfante con il quale ha condiviso diverse stagioni tra Treviso e Piacenza, hanno fatto entrare in contatto Papi con la realtà di Prata dove si è rimesso in gioco come tecnico, assistente di coach Boninfante per i tre anni a seguire, anche nel ruolo di secondo allenatore con la Nazionale greca dal 2022.