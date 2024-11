Scoperto caso di Dengue: scatta la disinfestazione

Primo caso di Dengue in città, attivato il protocollo. Nessun focolaio, il caso che è stato registrato nella zona di Largo Boito è importato dall’estero e non riconducibile a una trasmissione del virus avvenuta su territorio nazionale: "È necessario intervenire con massima urgenza per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso la puntura di insetti vettori (Zanzara tigre)" fa sapere l’Amministrazione comunale in un comunicato divulgato anche attraverso i social. Emessa l’ordinanza per la disinfestazione: dalle 24 alle 5 di ieri e fino a venerdì, nella stessa fascia oraria saranno effettuati interventi di disinfestazione mediante nebulizzazione di prodotti insetticidi che interesserà la zona compresa tra via Pasubio e una prima parte di via Portici Ercolani, con il suo epicentro in Largo Boito. Ci si estende fino in via Andrea Costa.

"Tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree indicate dalla planimetria allegata dovranno attenersi a quanto segue: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria – scrive l’Amministrazione in un comunicato - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica".

Ma ci sono precauzione da adottare anche in seguito al trattamento: "Attedere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso. Procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone".

In caso di pioggia l’intervento verrà posticipato alle prime date utili. "Si invitano i cittadini occupanti gli immobili che ricadono nell’area di trattamento ad attuare le seguenti azioni al fine di limitare la diffusione delle zanzare: rimozione delle raccolte e dei ristagni d’acqua, protezione con coperchi o reti a maglia sottile di pozzi, serbatoi o raccolte d’acqua non rimovibili e trattamento con larvicidi dei focolai larvali".