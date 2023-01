Scuola d’infanzia XXV Aprile, trasloco condiviso dopo il sisma

Nell’anno scolastico 2023-24 i bambini della scuola d’infanzia XXV Aprile, costretti a essere spostati alle vicine Verne dopo le scosse telluriche del novembre scorso, usufruiranno del rinnovato plesso ex Garibaldi di via Torrioni (sotto le mura della Cittadella). Lo ha comunicato ieri mattina ai rappresentanti delle famiglie degli alunni l’assessore alle politiche educative Tiziana Borini (nella foto), alla presenza della dirigente scolastica, Marta Marchetti. Sarà una soluzione temporanea in attesa delle analisi strutturali del plesso di via Bramante, lesionato dal sisma alla pari delle scuole Podesti di via Urbino e di quelle del Pinocchio: "Se non serviranno lavori invasivi presto i bambini potranno tornare al sito originale, altrimenti quello delle Garibaldi (vuote a causa di inagibilità dopo il sisma violento del 2016 dove sono partiti i lavori di adeguamento, ndr.) è un’opzione gradita alle famiglie – ha tenuto a precisare l’assessore Borini – Un incontro molto importante per chiarire alcuni passaggi e sgomberare il campo da informazioni errate (alcune voci incontrollate volevano la nuova soluzione alle Faiani, in realtà non corrispondente al vero, ndr) e dovuto in vista dell’iscrizione al prossimo anno scolastico che scade a fine mese".

Si tratta di una soluzione che riguarda tre classi della scuola d’infanzia per un totale di 78 bambini. È all’esame dell’amministrazione anche la problematica sollevata nel corso dell’incontro da alcuni genitori: il traffico e i parcheggi di via Torrioni nei pressi della futura scuola Garibaldi. A questo riguardo è stato già istituito un tavolo di lavoro che ha ipotizzato soluzioni per alleviare il disagio dei genitori che accompagnano oggi i bambini ai due nidi, Orsacchiotto e Chicco di grano, e quelli che accompagneranno i bambini nella scuola d’infanzia dal prossimo settembre.