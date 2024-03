Segnalazioni per due ragazzi con l’hashish

Due giovani trovati con la droga, uno dei quali in stato di ebbrezza: è il bilancio dei controlli antidroga nel fine settimana, nelle ore notturne, tra Genga, Sassoferrato e Fabriano. A effettuarli i carabinieri di Genga con il nucleo cinofilo carabinieri di Pesaro. I cani hanno segnalato, a Sassoferrato, una 25enne per strada. La ragazza è stata perquisita, ma non è stato trovato nulla. I militari hanno esteso la perquisizione nell’abitazione. I cani hanno fiutato oltre 2 grammi di hashish nelle pertinenze dell’abitazione. La 25enne è stata segnalata quale assuntrice. Proseguiti anche i controlli per prevenire i furti con i carabinieri del nucleo radiomobile sia in divisa che in borghese. Durante un posto di controllo in strada è stata notata un’auto che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sterzare e cambiare strada. È stato comunque intimato l’alt. Alla guida un 20enne umbro che è stato sottoposto al test dell’etilometro. Il valore era oltre lo 0,5, ma inferiore a 0,8: è stato multato per oltre 500 euro e gli è stata ritirata la patente. In auto i militari hanno trovato un grammo di hashish ed è stato segnalato come l’assuntore.