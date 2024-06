Senigallia sul podio ai master di Verona

Ai campionati italiani master di scherma, Senigallia sale sul podio al palasport Gavagnin di Verona con lo storico argento con il team composto da Lorenzo Cesaro, Vincenzo Erman, Giovanni Battista Rotella e Marco Vannucci. La squadra di fioretto categoria A del club di stanza a Marzocca, Montignano e Senigallia, fondato negli anni Ottanta dal maestro jesino Triccoli, è stata fermata, per un soffio, in finale dal Club Scherma Pisa col punteggio di 28 a 27. Grande risultato ottenuto anche dalla squadra del Club Scherma Ancona, formata da Giovanni Gambitta, Marco Giacchetta e Marco Pennazzi, che si è aggiudicata il 3° posto battendo per 45 a 29 il Club Scherma Sebino. 5° posto per il Club Scherma Jesi con Nicola Fogolin, Dino Vannucci e Przemyslaw Szym Wolny.