Sirolo, più sicurezza e illuminazione a led al Coppo

All’allarme furti il Comune di Sirolo ha risposto con più sicurezza. "Al Coppo, biglietto da visita della città, è appena terminata la cura del verde, la rimozione dei detriti, l’installazione di due specchi (via Coppo e via Nenni) per la sicurezza della circolazione stradale, e della telecamera alla fine di via Piani d’Aspio per la lettura automatica delle targhe e la protezione dai furti – dice il sindaco Filippo Moschella -. Il Coppo poi è la prima frazione con l’illuminazione pubblica totalmente a led: gli operai comunali hanno installato gli ultimi 14 nuovi lampioni nelle vie Coppo (lato via Berlinguer) e Ancarano per la sicurezza della circolazione stradale e delle abitazioni. Il 15esimo lampione, con pannello solare e batteria, è stato posto all’incrocio fra le vie Concio e Piani d’Aspio. Non solo. E’ stato reso agibile il vicolo degli innamorati che collega la punta di piazzale Marino a via Bosco e dopo la vincita del bando del Pnrr sono partiti i lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi energetici del teatro comunale Cortesi. Partito poi il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico per le spiagge Urbani e San Michele-Sassi Neri. "Abbiamo triplicato le partenze mattutine dal Coppo, via La Forma e viale Primo Maggio, per migliorare il servizio gratuito offerto ai sirolesi e cercare di diminuire le auto in centro e i rischi per i pedoni".