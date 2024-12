‘Sogno di una notte di mezza estate’: si cambia. Nuova data e produzione

Lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare per la regia di Jurij Ferrini, in programma al Teatro Gentile di Fabriano venerdì, è stato annullato a causa di gravi problemi personali di uno dei componenti fondamentali della messinscena, che hanno costretto la produzione ad annullare l’intera tournée. Lo spettacolo verrà sostituito dal medesimo testo nella versione diretta da Silvia Giulia Mendola, in scena il 14 marzo, per il quale restano validi sia i tagliandi di abbonamento sia i singoli biglietti acquistati. Per informazioni: Amat (071 2072439) e Teatro Gentile (0732 3644).