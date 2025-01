Spaccata al distributore automatico: "Ho rubato per fame": arrestato

Ruba tre pacchetti di biscotti e un tramezzino spaccando la vetrata di un distributore automatico di bibite e merendine, in corso Matteotti, a Chiaravalle. Arrestato un 24enne pachistano, senza fissa dimora, per furto aggravato. "L’ho fatto per fame - ha detto poi alla giudice durante la convalida che si è tenuta ieri mattina in tribunale - nessuno mi aiuta". Il furto è stato fatto mercoledì pomeriggio, attorno alle 17. Per rompere il vetro del distributore il pachistano ha preso un grosso vaso di cemento che si trovava lì vicino. Poi ha arraffato tre pacchetti di biscotti e un tramezzino che ha aperto per mangiarlo. Il proprietario del distributore automatico ha visto tutto in diretta perché ha le telecamere installate nel punto ristoro, collegate con il cellulare. Ha chiamato subito i carabinieri che hanno raggiunto corso Matteotti notando il giovane ancora nelle vicinanze, con una mano ferita e sanguinante. Ieri mattina la giudice Francesca Grassi ha convalidato l’arresto. Difeso dall’avvocato Paolo Zaccaria lo straniero (ha detto di essere arrivato in Italia con un progetto lavoro ma poi sarebbe finito in strada) ha patteggiato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) tornando libero. Un’ora prima del furto aveva creato problemi a bordo di un treno regionale Fabriano-Ancona. Il controllore lo aveva trovato senza biglietto e si era rifiutato di esibire i documenti e di scendere alla stazione di Chiaravalle causando un ritardo di 10 minuti del convoglio. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

ma. ver.