Torna il Trofeo Città di Senigallia: in centinaia per la mini maratona

Torna un appuntamento classico per gli appassionati di podismo senigalliesi e non, visto che sono tanti i partecipanti che ogni anno arrivano dal resto delle Marche e pure da fuori regione per il classico Trofeo Città di Senigallia, giunto al quarantatreesimo anno di vita. Organizzato come sempre dell’Atletica Senigallia presieduta da Carlo Mattioli, ex campione della marcia, quinto alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, il trofeo ogni anno si disputa nel giorno di Pasquetta accogliendo centinaia di partecipanti di ogni età.

L’appuntamento è per lunedì alle 8 allo stadio di atletica delle Saline. Dalle 9 previste gare di 200 metri per atleti dagli 0 agli 8 anni, di 400 metri per quelli dai 9 ai 12 e di 800 per chi ne ha dai 13 ai 17. Alle 9.30 il clou, la partenza della gara competitiva che si articola su 10 chilometri: si parte e si arriva allo stadio delle Saline attraversando corso 2 Giugno, il lungomare transitando di fronte alla Rotonda ed arrivando fino all’Hotel Diana, per poi tornare indietro verso lo stadio di atletica. Circolazione stradale bloccata durante l’ora e mezza circa della competizione. È possibile correre sul medesimo tracciato anche la gara non competitiva o iscriversi alla camminata di 5 chilometri su tragitto accorciato: le iscrizioni sul sito dell’Atletica Senigallia. La gara competitiva avrà classifiche e premi sia assoluti che in base alla fascia d’età e al sesso e vale anche come Gran Prix Marche. Iscrizioni a 10 euro possibili fino alle 8.45 del giorno della gara.