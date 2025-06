Torneo "Sei Regioni":. Marche d’argento

Marche d’argento nel Torneo "Sei Regioni – Città di Ancona" di rugby organizzato dalla Dorica Rugby Ancona. Un evento nazionale tenutosi nel nuovo campo sportivo di Posatora e dedicato alla categoria Under 16 femminile, disputato secondo la formula del rugby seven olimpico.

Un appuntamento che ha riunito sul campo le migliori selezioni regionali. A imporsi è stata la selezione Emilia-Romagna; subito dietro si è classificata la selezione marchigiana, capace di costruire, giornata dopo giornata, un torneo in costante crescita. Dopo un avvio meno incisivo, le ragazze marchigiane hanno saputo trovare coesione e ritmo. Il secondo posto conferma il buon momento del rugby femminile marchigiano, e in particolare del territorio anconetano, che si consolida come il bacino giovanile più numeroso del centro Italia. Un segnale importante per l’intero movimento, in vista anche del debutto della squadra seniores nel prossimo campionato di Serie A, previsto per ottobre. Le giovani Under 16 saranno pronte a sostenere, idealmente e concretamente, le compagne più grandi nel salto nella massima categoria.

Alla competizione hanno preso parte le selezioni regionali di Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Puglia, Veneto e Sicilia, offrendo un panorama rappresentativo del movimento rugbistico femminile giovanile su scala nazionale.

Al termine del torneo, le formazioni si sono unite per giocare una partita di rugby a XV, a riprova della voglia e della passione che queste giovani ragazze mettono in quello che fanno.

Accanto al torneo agonistico, significativa è stata anche la presenza del rugby integrato, disciplina che coinvolge atleti con disabilità intellettive e relazionali in un contesto inclusivo, dove il gioco diventa strumento di partecipazione, autonomia e relazione, confermando la vocazione del rugby anconetano a essere punto di riferimento non solo sportivo, ma anche umano e culturale.