Torrette, l’ascensore è ancora fuori uso

"Ascensore temporaneamente non attivo". L’impianto del sovrappasso su via Conca per l’accesso pedonale all’ospedale di Torrette è ancora fuori uso e dopo tanti mesi di attesa invano qualcuno ha voluto modificare il messaggio affisso sull’impianto: al posto della parola ‘temporaneamente’ ha sostituto il termine ‘sempre’. In effetti è così, da quando il Comune e la Regione hanno inaugurato il sovrappasso pedonale, l’estate scorsa ormai. La giunta comunale e quella regionale, che ha finanziato l’opera con 700mila euro, erano presenti quell’afoso 19 luglio del 2023 quando per la prima volta era stato possibile transitare lungo le rampe e il ponte sopra la trafficatissima via Conca. Ponte che collega il parcheggio di via Metauro all’ospedale di Torrette in alternativa al pericoloso e scomodo impianto semaforico più a valle che però, proprio a causa del mancato funzionamento dell’ascensore, continua a restare attivo a chiamata. L’ascensore servirebbe per eliminare definitivamente l’attraversamento stradale, consentendone l’uso pure a disabili, anziani, persone con limitata mobilità, carrozzine e passeggini.

Sono passati sei mesi e in questo lasso di tempo l’impianto non è ancora entrato in funzione. Difficile capire le cause di questo evidente disservizio. Inizialmente si parlava del collaudo, poi dell’allaccio elettrico, delle modalità di certificazione da parte di un ente nazionale che rilascia il via libera degli impianti di ascensione. Motivazioni mai dettagliate nello specifico, ma ciò che resta evidente è che l’impianto tarda a entrare in funzione. Durante il nostro sopralluogo di ieri abbiamo notato l’estrema difficoltà di alcune persone nel salire le due ripide rampe di scale in ferro del sovrappasso. L’unica novità rispetto all’inaugurazione in pompa magna di luglio 2023 è l’attivazione del sistema di videosorveglianza.