Tutto nasce da attriti col presidente. Lenti: "Parliamone in Comune"

La vicenda delle dimissioni di quattro componenti del direttivo del Comitato Smia continua a tenere banco. "Prendo atto del comunicato del presidente del Comitato e rinnovo l’invito a incontrarci in Comune per un confronto relativo alle dimissioni del Direttivo da lui presieduto".

E’ una situazione delicata quelle che si è venuta a creare e, adesso, si cerca di trovare il baldolo della matassa.

L’assessora alla Partecipazione Paola Lenti aggiunge: "Visto che le motivazioni addotte dai componenti dimissionari/e hanno a che vedere con il suo operato, e non quindi con questioni ’intime e personali’, l’Amministrazione ha il dovere di rendere pubblica una situazione che riguarda l’attività di rappresentanti che una parte di Città ha eletto in veste di un determinato ruolo e di ringraziare pubblicamente chi si è messo al servizio della comunità, rafforzando l’idea che i Comitati rappresentano un valore aggiunto per la città. Si rinnova l’invito al presidente e al resto dell’attuale direttivo a raggiungerci nella sede comunale, poiché solo partecipando al confronto potrà rispondere a quelle criticità che i membri dimissionari hanno rilevato relativamente all’interpretazione del suo ruolo nella lettera inviataci".