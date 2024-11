"Un ambulatorio per le fasce deboli"

"A metà settembre, a Fabriano abbiamo aperto – con la collaborazione della Croce Rossa e dei medici volontari – un ambulatorio sociale, per offrire supporto medico alle fasce più deboli della nostra comunità che non possono permettersi, a causa delle disagiate condizioni economiche in cui versano, le prestazioni sanitarie". Così il vescovo monsignor Francesco Massara che lancia l’allarme: "Nella diocesi di Fabriano, suscita grave preoccupazione l’accesso alle cure della popolazione che versa in stato di povertà a causa dell’alto tasso di disoccupazione, aggravato dalle recenti note crisi aziendali del territorio". Se ne parlerà oggi (ore 17) all’Oratorio della Carità. "Il personale sanitario -aggiunge Massara - ha messo a disposizione, in modo gratuito, la professionalità e il tempo ed effettua, gratuitamente, visite specialistiche ambulatoriali inerenti varie branche della medicina. L’accesso all’ambulatorio avviene attraverso un previo incontro, effettuato al centro di ascolto della Caritas, dove la persona bisognosa viene accolta ed ascoltata da un team di medici volontari. Accertato il possesso dei requisiti per l’accesso, il paziente effettua la visita specialistica, il cui referto torna al suo medico".