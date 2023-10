"Una volta nella vita" della Rancia apre la stagione di prosa

Al via la stagione del Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Stasera (ore 21.15) va in scena ‘Una volta nella vita (Once)’ della Compagnia della Rancia, con la regia di Mauro Simone. Il cast capeggiato da Luca Gaudiano e Jessica Lorusso interpreta questo lavoro tratto dal film irlandese ‘Once’, scritto e diretto da John Carney, vincitore dell’Oscar per la miglior canzone ("Falling Slowly"), diventato uno spettacolo musicale nel 2011 vincendo numerosi premi. Lo spettacolo è molto più di una semplice storia d’amore: è il racconto di vite vissute fra sogni, speranze e vita reale. A renderlo unico è proprio ciò che ne costituisce la sfida più grande: far eseguire, recitando, l’intera partitura musicale dagli stessi attori.

E’ la storia di un musicista di strada di Dublino, sul punto di rinunciare ai propri sogni, e di una ragazza colpita dalle sue struggenti canzoni d’amore; la storia di un ragazzo che ha rinunciato all’amore e alla musica e di colei che lo ha ispirato per sognare di nuovo. Un vero e proprio inno alla vita, all’amore, alla musica. Nel ruolo del ragazzo c’è Luca Gaudiano, vincitore nel 2021 delle nuove proposte del Festival di Sanremo. Attrice, cantautrice, danzatrice e pianista, Jessica Lorusso è la ragazza, un personaggio fortemente positivo, una giovane donna tenace, profonda, leale e onestamente amorevole. Sono loro i protagonisti di uno spettacolo ‘dolorosamente bello e gioiosamente edificante’, sull’amare incondizionatamente.