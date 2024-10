Un’"Overdose d’amore" . Zucchero parte da Ancona

Un’"Overdose d’amore" allo Stadio del Conero di Ancona. Quella di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari’, che il prossimo 19 giugno farà vivere emozioni forti al suo affezionato pubblico marchigiano (e non solo). Accompagnato dalla sua super band, l’artista proporrà un concerto che rappresenterà una sorta di ‘best of’ di una lunga carriera coronata da decine di successi.

Dopo il trionfale ‘Overdose d’Amore World Tour’, che lo scorso anno ha attraversato tre continenti, passando per venti nazioni e trentotto città, e superando il milione di spettatori, Zucchero tornerà alla ribalta con una nuova avventura live, di cui sono state annunciate quattro date. La prima è proprio quella di Ancona, alla quale seguiranno Bari (21 giugno), Torino (il 26), Padova (il 28). A breve verrà annunciata la quinta, a Roma. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.friendsandpartners.it. Una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali. Ecco gli elementi che faranno vivere al pubblico un’overdose di musica, energia e amore.

Intanto nelle radio e nelle piattaforme digitale si può ascoltare il nuovo singolo ‘Amor che muovi il sole’, cover del brano ‘My own soul’s warning’ dei Killers, impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma dello stesso cantautore. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi, il singolo parla dell’amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica che dà significato e ordine al mondo, capace di muovere il sole, le stelle e il mare. Online anche il video, visibile al link https://youtu.be/_igNxWonKfs. ‘Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – afferma Zucchero –. Questo è il senso della canzone, che non è una traduzione letterale del brano dei Killers ma un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)’. Il brano anticipa il nuovo album ‘Discover II’ (EMI / Universal Music Italia), in uscita l’8 novembre in forma fisica e in digitale. Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita.