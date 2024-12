Varata la stretta sui monopattini . Ma ancora tutti in giro senza casco. In attesa delle norme attuative

Il nuovo codice della strada è legge, ma sull’applicazione servirà del tempo.

Almeno ad Ancona, ma probabilmente sarà così in gran parte del Paese. Sanzioni nuove e fortemente inasprite, in grado di pesare sulle famiglie. Per ora l’amministrazione comunale dorica ha lanciato un segnale di distensione visto il periodo di festività natalizie e le difficoltà economiche in cui versa una parte delle famiglie anconetane. Da venerdì scorso a ieri mattina la polizia locale non ha elevato alcuna sanzione in base alla modifica delle regole disposte dal codice. Alcune delle fattispecie, inoltre, è bene precisarlo, non sono al momento neppure applicabili. Prendiamo, ad esempio, la questione dei monopattini e della necessità di stipulare delle assicurazioni contro il rischio infortuni come un normale scooter. In assenza dei decreti attuativi della misura, che non saranno a disposizione prima di svariati mesi, la mancata stipula assicurativa non rappresenta ancora ‘reato’. L’unico controllo con applicazione della multa riguarda l’obbligo dell’uso del casco per chi si trova a viaggiare a bordo di un monopattino. In generale su questo fronte specifico c’è una lunga serie di segmenti normativi da sistemare per le varie amministrazioni. Ad esempio la regolamentazione delle aree dove poter parcheggiare, o meglio lasciare i monopattini. Su questo il Comune dovrà individuare delle aree precipue, tra marciapiedi e altre zone della città attraverso un’applicazione dedicata al tema. Una simile organizzazione richiede tempo e risorse, se ne riparlerà sicuramente nel 2025, considerando che al momento le forze in campo a disposizione del comandante della polizia locale, Marco Caglioti, sono impegnate in una fitta serie di servizi legati alle festività natalizie. Le recenti assunzioni non hanno sistemato appieno la pianta organica e con le uscite degli studenti dalle scuole e l’attività della squadra anti-degrado oltre ai servizi ordinari, la coperta non è mai sufficientemente lunga. Tornando alle nuove regole del codice della strada, ci sono alcuni articoli che potrebbero rappresentare un serio problema per le forze dell’ordine in sede di eventuali ricorsi. Sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con retroattività il rischio è concreto (vedi casi clinici ecc.), da qui la necessità di far passare del tempo prima della corretta e totale applicazione della norma. Come accennato in precedenza, tuttavia, la notizia fino a ieri pomeriggio era la totale assenza di sanzioni legate al nuovo codice della strada da parte degli agenti della polizia locale sul territorio comunale di Ancona.

Il problema è che servirà tempo per assorbire le novità, visto che al momento quasi tutti i possessori di monopattino circolano senza casco e li lasciano parcheggiati un po’ dove capita.