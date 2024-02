Vigor, pronta riscossa: "Sono tre punti importanti"

Una vittoria che serviva come il pane. Il ritorno della Vigor nella spiaggia di velluto è dolcissimo, il viaggio a Monterotondo è stato assai proficuo e ora il futuro appare ancora più roseo.

Nonostante i passi in avanti mostrati nelle ultime giornate, la sconfitta casalinga contro la capolista Campobasso aveva destato scalpore e non poca preoccupazione tra i tifosi che vedono i playoff come un obiettivo più che alla portata. Un tonfo troppo pesante, una debacle non da Vigor al di là dell’ indubbio valore della rosa molisana. Così la trasferta di Monterotondo è divenuta, nell’immaginario collettivo, un punto di ripartenza, l’occasione giusta per riscattarsi e difendere con prepotenza il quinto posto dagli attacchi delle agguerrite rivali: su tutte Notaresco e Roma City.

Se questa sfida doveva essere un crocevia, la Vigor non ha mancato l’appuntamento. Proprio come nel girone di andata, i rossoblu hanno battuto la resistenza del Real Monterotondo lasciandosi alle spalle un periodo privo di successi.

I gol di Pesaresi e Scheffer, nell’1-2 finale, hanno esaltato i dirigenti così come i 50 tifosi arrivati sino alle porte di Roma. Festa doppia invece per Antonio Broso che ha festeggiato il suo 33esimo compleanno nel modo migliore.

"È stata una gran bella giornata, sono davvero felice per la vittoria - dice l’ex attaccante del Fano -. I tre punti ci volevano, di certo affronteremo le prossime sfide con più serenità senza perdere la concentrazione. In questa fase del campionato non esistono partite facili. Le squadre che lottano per la salvezza mettono in campo il tutto per tutto, sono obbligate a farlo per mantenere la categoria, quindi è vietato abbassare la guardia".

Con ogni probabilità la Vigor non riuscirà a battagliare fino all’ultima giornata con Sambenedettese e Campobasso per la vittoria finale, migliorare la classifica dello scorso campionato è senza ombra di dubbio un’impresa titanica, ma ci sono tante altre buone ragioni per continuare a spingere sull’acceleratore.

In un campionato così difficile ed equilibrato confermarsi tra le prime 5 sarebbe un traguardo importantissimo, un premio per i tifosi e per la società. Non solo, il tecnico di Senigallia vuol continuare a dare fiducia ai giovani: finora i risultati sono stati soddisfacenti e chissà che un domani i ragazzi del vivaio vigorino non riescano a migliorare i risultati di queste stagioni già ricche di soddisfazioni.

Nicolò Scocchera