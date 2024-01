Vogliono bere senza pagare: scoppia il caos

Via Torresi, tunisini vogliono bere gratis: parapiglia nel locale, ma finiscono contro la Volante. È accaduto sabato, intorno alle 22.30. I poliziotti stavano pattugliando la zona quando, fuori da un negozio del Piano, hanno notato tanta (troppa) agitazione. Gli agenti si sono ritrovati faccia a faccia con due persone, poi identificate in tunisini di 35 e 40 anni. "Ci hanno aggredito, andate dentro, aiutateci", avrebbero detto i due, uno dei quali con una ferita al dito. La polizia è entrata e ha da subito capito che la situazione era più complicata. Chi era nel locale avrebbe riferito che i due tunisini hanno ordinato due birre da asporto e pretendevano di non pagare. Il titolare gli ha detto di no, che dovevano saldare il conto ed è successo il finimondo. La coppia si è scagliata contro gli espositori, danneggiando gli arredi. Sono volate parole grosse e qualche spintone. Dopodiché, i due sono finiti fuori del locale: qui, il faccia a faccia con la polizia. Sul posto, anche il 118.