Yuasa Una dolce sconfitta: arriva la salvezza

YUASA BATTERY

0

GAS SALES PIACENZA

3

YUASA BATTERY: Zhukouski 2, Antonov, Cubito, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 8, Mattei, Comparoni 6, Petkovic 9, Fedrizzi 9, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 9, Marchisio (L). All. Ortenzi

GAS SALES PIACENZA: Salsi, Kovacevic 4, Ricci 9, Brizard 2, Maar 12, Mandiraci 4, Scanferla (L), Simon 12, Andringa, Romanò 11, Bovolenta, Gueye, Loreti (L2) All. Travica

Arbitro: Cerra - Cavalieri

Parziali: 17-25 (26’), 21-25 (27’), 19-25 (28’)

La notizia vera è che la Yuasa Battery Grottazzolina non solo rimane in Superlega ma addirittura affronterà i playoff per il quinto posto, al via il prossimo 6 aprile, che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup, ovvero la seconda competizione europea per importanza. Insomma un autentico miracolo sportivo, oltretutto arrivato senza neanche bisogno di scendere in campo ieri.

Sono bastati i risultati perfetti arrivati da Modena e Perugia, che hanno vinto contro Taranto e Monza. Ma intanto alle 19,30 si doveva scendere in campo al PalaSavelli contro una Piacenza affamata di riscatto, con l’esordio in panchina di Travica, davanti a 2300 spettatori entusiasti.

La fame alla fine ha consegnato meritatamente il successo a Piacenza ma alla fine applausi per tutti in casa Yuasa che sarà ancora in Superlega anche il prossimo anno.

Roba da brividi pensando al cammino nel girone di andata e a questa favola assoluta per un paese di appena 3200 abitanti. Yuasa che nel primo set soffre il servizio di Piacenza (4 ace) e una ferocia maggiore in attacco con mattatori Maar e Simon (6 punti per entrambi).

Ci prova Demyanenko a tenere la barra dritta con quattro punto nel parziale ma non basta e Piacenza si impone 17-25. Decisamente più equilibrato il secondo parziale in cui la Yuasa se la gioca spesso alla pari con Piacenza che però riesce ad avere quasi sempre la meglio sugli scambi lunghi.

Proprio quelle situazioni alla fine vanno a fare tutta la differenza del mondo, con la squadra di casa che esce sconfitta nel parziale 21-25 e Piacenza che si porta avanti di due set con un 62% in attacco di squadra che la dice tutta sul livello tenuto dalla squadra di Travica.

Terzo set con Marchiani subito dentro per Zukouski in regia. Yuasa che tiene bene e si porta avanti 10-9 con l’ace di Comparoni e Travica ferma tutto con il primo time-out per lui nella gara. Ma rimette la testa avanti Piacenza con il turno al servizio di un super Simon, seguito poi da uno scatenato Blizard sempre dai nove metri.

La Yuasa non riesce a tenere un buon livello in ricezione e l’ace di Mandiraci segna in pratica la chiusura di un parziale poi sigillato sul 19-25. E alla fine comunque è stata festa grande per un sogno tramutatosi in grandissima realtà. Grottazzolina resta ancora in Superlega.