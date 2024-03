Aeroporto di Ancona, ecco Sky Alps per Milano e Roma

Ancona, 4 marzo 2023 – Dopo l'addio di Aeroitalia dall'Ancona International Airport fissato per il 16 marzo, ecco il nuovo vettore interessato ad operare la continuità territoriale dallo scalo marchigiano rispondendo alla procedura d'emergenza bandita dall'Enac, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione: si tratta della compagnia area regionale italiana Sky Alps, che ha presentato all'Enac un'offerta “per l'affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico per le sole rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa”.

L'Enac, dal canto suo, ha fatto sapere di riunire già in giornata la Commissione apposita per valutare quell'offerta pervenuta.

Come previsto, se giudicata congrua, Sky Alps opererà i voli per Fiumicino e Linate (dal lunedì alla domenica) per un periodo di 45 giorni prorogabili fino a sette mesi.

E ovvero fino ad ottobre 2024, deadline in cui verrà pubblicato il bando, si spera quello definitivo, per completare il triennio 2023-2026 della continuità territoriale.

Una situazione, questa, resasi necessaria dopo il recesso di Aeroitalia, che aveva iniziato ad operare i collegamenti da Ancona per Milano, Roma e Napoli appena cinque mesi e mezzo fa e che terminerà le operazioni dalle Marche il prossimo 15 marzo.

Alla luce delle comunicazioni di recesso da parte del vettore, “che si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della regione Marche”, l'Enac ha pubblicato lo scorso 23 febbraio “'una manifestazione di interesse' per l'affidamento d'urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara”.

Le offerte per la partecipazione alla procedura d'urgenza sono scadute oggi, 4 marzo 2024, alle ore 12 ed è, appunto, pervenuta l'offerta del vettore SkyAlps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa. “L'Enac – si legge ancora nella nota – valuterà l'offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi”.

In attesa della ratifica ufficiale, dal 16 marzo potrebbe esserci dunque una nuova compagnia ad operare la continuità territoriale da e per le Marche: Sky Alps. Ma si attendono le conferme.