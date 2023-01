La Castelfrettese pareggia in casa Colpo vincente del Castelbellino

La Castelfrettese non va oltre il pareggio casalingo contro il Monserra. I biancorossi raggiungono in testa alla classifica la Filottranese, ma oggi quest’ultima potrebbe allungare in vetta visto che affronterà in casa il Borgo Minonna. Colpo vincente del Castelbellino che aggancia al terzo posto a quota 23 punti il Sassoferrato Genga battuto ieri nello scontro diretto. Vincono anche la Castelleonese e il Chiaravalle. Per il Loreto appuntamento con la vittoria ancora rinviato. Il girone B tornerà in campo mercoledì con due recuperi delle sfide rinviate per maltempo a dicembre (12ª giornata): Labor-Monserra (ore 20) e Sampaolese-Sassoferrato Genga (ore 19). Prima Categoria, 14ª giornata. Girone B. Oggi: Filottranese-Borgo Minonna. Ieri: Castelbellino-Sassoferrato Genga 2-1, Castelfrettese-Monserra 2-2, Castelleonese-Real Cameranese 2-0, Loreto-Montemarciano 2-2, Sampaolese-Labor 1-3, Chiaravalle-Staffolo 1-0. Prossimo turno (15^ giornata): Borgo Minonna-Castelbellino, Labor-Chiaravalle, Monserra-Loreto, Montemarciano-Sampaolese, Real Cameranese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Castelleonese, Staffolo-Colle 2006, Villa Musone-Filottranese.