Artissunch e De Laurentiis in scena ’Una giornata qualunque’ a teatro

Debutto in prima nazionale, dopo una residenza di allestimento, sabato (domenica la replica alle 17.30), alle 20.30, al teatro Ventidio Basso, dello spettacolo ‘Una giornata qualunque’ con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, che firma anche la regia e l’ideazione scenica. La commedia è divertente e vivace, è un ritratto delle nevrosi femminili che condensa al meglio la comicità di Dario Fo e Franca Rame autori del testo, è un vero e proprio ‘match teatrale’, un incontro/ scontro tra la protagonista Giulia (Gaia De Laurentiis) e tutti gli altri personaggi, tra cui il giovane attore figlio del regista Lorenzo Artissunch. Il tutto arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris e prodotto da Synergie arte teatro. "Con questa bellissima commedia di Dario Fo e Franca Rame – dice Stefano Artissunch – torno alla possibilità di ideare una messa in scena fantasiosa, cosa per me fondamentale nella scelta di un testo, e torno a dirigere Gaia De Laurentiis, attrice poliedrica dalle spiccate capacità, brillante e versatile nell’interpretare i più svariati personaggi. Alla fine ne viene fuori una commedia che mette buon umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno ha in sé facendo maturare la consapevolezza che tutti al mondo hanno problemi e che, come dice Dario Fo: ognuno per vincere la solitudine e i propri disagi anziché sentirsi al centro dell’universo dovrebbe solo pensare di esserne parte".

La protagonista della commedia è Giulia, si è separata dal marito dopo 35 anni di matrimonio. La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Ha deciso di suicidarsi e di lasciare un videomessaggio all’ex marito. Mentre si organizza per registrarlo e per compiere il gesto estremo, comincia a suonare il telefono. Scopre che un giornale ha pubblicato un articolo di una psichiatra che dà consigli contro la depressione con un numero di telefono, che è il suo. Riceve telefonate da donne disperate che hanno bisogno di consiglio e di aiuto. Inutilmente cerca di far capire loro di non essere lei la psichiatra. Le donne insistono e nascono delle conversazioni comiche e surreali. Ciò concorre a far sì che Giulia non raggiunga lo scopo di suicidarsi, e a farla rendere conto di non essere la sola a avere problemi e che il mondo è pieno di solitudine. Lo spettacolo è il risultato finale del progetto ‘Incontri artistici di marca’ in collaborazione con la Regione e il Comune di Ascoli. Info biglietti: 0736/298770.

Lorenza Cappelli