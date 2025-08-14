Ascoli Summer, bagno di folla

In cinquemila per Alfa e un migliaio per Rose Villain e Big Mama. E’ stato ancora una volta un grande successo l’edizione dell’Ascoli Summer Festival organizzato dall’agenzia ‘Jam Session’ dell’ascolano Paolo Catalini e dall’amministrazione comunale, all’Arena Squarcia. Certo ci si aspettava più pubblico per Rose Villain che però aveva fatto già alcuni concerti gratuiti qui nel Centro Italia in particolare a Perugia e a Francavilla a Mare, e probabilmente questo ha allontanato tanti fans, ma sono state due serate incredibili. Alfa, al secolo Andrea De Filippi, simpatico, energico e dal grande sound, diventato famoso anche grazie alla partecipazione a Sanremo con "Vai!", ha entusiasmato tantissimo. Tra il numeroso pubblico tanti adolescenti e ragazzini accompagnati dai genitori, che sin dalle prime ore del mattino si sono accampati fuori dallo Squarcia sotto al sole. Piena anche la Tribuna a testimonianza della scelta azzeccata di proporre questo artista all’Ascoli Summer Festival. Alfa ha anche ricordato le radici picene del suo batterista Marco ‘Lancs’ Lanciotti nato a Ripatransone. Emozionante infine il brano ‘A me mi piace - Me Gustas Tu’, feat con Manu Chao, accompagnato a sorpresa dalla Banda di Venagrande, invitata a salire sul palco e a regalare un momento di musica davvero straordinario. Travolgente poi Big Mama nella serata successiva e sempre supersexy Rose Villain arrivata con la maglia rosa dell’Inter Miami di Leo Messi. Ragazze in lacrime quando Rose è scesa ad abbracciare la prima fila e le fan che la seguono ovunque, con un ‘Click boom boom’ che ha fatto ballare tutto lo Squarcia. "L’Ascoli Summer Festival si conferma un appuntamento capace di attrarre tanti giovani da fuori provincia e regione - ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti - In quattro anni di kermesse, abbiamo portato ad Ascoli tanti cantanti in cima alle classifiche musicali italiane: un ringraziamento va a Jam Session per l’organizzazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di queste due serate".

Valerio Rosa