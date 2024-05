Il patto con Pulcinelli. Fioravanti dal patron:: "Iscrive l’Ascoli in C, poi entro giugno se ne va"

L’avventura di Massimo Pulcinelli e dell’attuale società ad Ascoli è ufficialmente finita. Se per qualcuno le parole affermate a più riprese dal patron non erano bastate, anche in virtù del modus operandi di qualche dirigente che iniziando a mettere mano sul settore tecnico sperava in un dietrofront, ieri ha mettere la parola fine sono state le affermazioni rese dal sindaco Marco Fioravanti. Nell’incontro avvenuto a Roma con il numero uno bianconero, il primo cittadino ha avuto le rassicurazioni che un po’ tutta la piazza cercava. Ovvero la garanzia dell’iscrizione e poi a seguire la cessione del club di corso Vittorio. Cosa che, una volta messa in sicurezza la partecipazione al prossimo campionato, vedrà la Metalcoat di Matteo Trombetta Cappellani pronta a raccogliere il testimone con il prezioso supporto degli imprenditori ascolani.

"Nella giornata odierna (ieri ndr), a Roma, ho incontrato il patron bianconero, Massimo Pulcinelli, per fare il punto sulla situazione societaria del club – ha commentato Fioravanti attraverso una nota ufficiale diramata –. Un colloquio proficuo e cordiale, utile a chiarire le rispettive diversità di vedute e a mettere da parte le incomprensioni dell’ultimo periodo, che si è svolto nel solo e unico interesse di voler garantire un futuro al glorioso club dell’Ascoli Calcio". Mentre i procuratori di molti giocatori continuano a cercare di capire se i loro assistiti riusciranno davvero a percepire le mensilità dovute secondo i contratti stabiliti, nei giorni scorsi i vertici del club hanno voluto chiedere un sostegno economico ad alcune aziende del territorio, per riuscire a coprire la somma complessivamente dovuta per coprire tutte le scadenze previste dalla Covisoc. Una volta compiuta l’iscrizione Pulcinelli ha assicurato al sindaco di lasciare definitivamente il Picchio entro il mese di giugno.

"Ho avuto rassicurazioni da patron Pulcinelli in merito all’espletamento, da parte dell’attuale società, di tutte le procedure burocratiche necessarie all’iscrizione dell’Ascoli Calcio al campionato di serie C 2024/25 – prosegue il sindaco –. Lo stesso patron ha ribadito la propria intenzione di cedere la società a nuovi acquirenti, dichiarando che, compatibilmente con le offerte che perverranno, lascerà il proprio posto entro la fine del mese di giugno. Da parte mia, ho manifestato piena volontà e disponibilità a prendere in mano le redini di questa vicenda. Entriamo, dunque, in una fase di transizione, durante la quale sarà fondamentale poter contare, ancora una volta, sull’apporto degli imprenditori locali, che mai hanno fatto mancare il loro sostegno all’Ascoli Calcio e, ne sono certo, non mancheranno neppure in futuro. La retrocessione ha rappresentato un durissimo colpo per tutti noi, che ogni tifoso bianconero sta faticando a digerire. Come sempre fatto, però, dobbiamo guardare avanti, per iniziare a costruire, insieme, quello che sarà il futuro del club più prestigioso delle Marche".

Massimiliano Mariotti