Ora la successione. Il sindaco Fioravanti: : "Sia alla sua altezza"

E’ partita la successione alla direzione dell’Ast picena. A breve, infatti, la Regione Marche avvierà la selezione per individuare colei o colui che prenderà il posto di Nicoletta Natalini, attingendo dalla graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. Resta quindi da vedere su chi ricadrà la scelta e come si svilupperà il processo di transizione, che si preannuncia delicato per l’Azienda con il nuovo piano sanitario da approvare. Intanto, alla Natalini, giunge anche il ringraziamento da parte del sindaco Marco Fioravanti. "La direttrice, nel suo periodo di lavoro nel Piceno, ha dimostrato grande professionalità, svolgendo una serie di attività molto importanti per la sanità dell’intero territorio – spiega il primo cittadino delle cento torri –. Grazie all’impegno e all’esperienza della dottoressa Natalini, l’ospedale Mazzoni ha ritrovato la giusta centralità nell’erogazione di servizi fondamentali per la comunità del Piceno e non solo, in una nuova e più ampia visione sanitaria sviluppata su due plessi, quello dell’ospedale Mazzoni e quello del Madonna del Soccorso, volta all’efficientamento dei servizi rivolti agli utenti del territorio. La dottoressa Natalini si è dimostrata una direttrice capace di ascoltare le istanze della comunità: la ringrazio per le proficue interlocuzioni avute in questo periodo, nell’unico interesse della cittadinanza e della sanità pubblica locale. Da sindaco sento il dovere di impegnarmi per far sì che il prossimo direttore dell’Ast picena sia all’altezza della dottoressa Natalini, così da proseguire l’importante lavoro avviato su servizi cruciali per l’intera comunità del nostro territorio. Ringrazio, dunque, la direttrice Nicoletta Natalini, nominata appunto commissaria dell’Azienda Usl e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara – conclude Marco Fioravanti – e le faccio i migliori auguri per il suo futuro professionale". Dell’addio al Piceno della dottoressa Natalini, comunque, si parlava già da qualche tempo, anche se l’ufficialità è arrivata soltanto giovedì scorso. La stessa direttrice dell’Ast, tra l’altro, il 13 gennaio aveva smentito categoricamente la sua partenza verso altre destinazioni. E lo aveva fatto a piazza del Popolo, durante la cerimonia di presentazione delle nuove ambulanze. "E’ la sesta volta in un anno che dicono che io vado via", aveva ribadito Nicoletta Natalini. Ma, rispetto alle cinque precedenti, stavolta è stata quella giusta.

Matteo Porfiri