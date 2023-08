Piazza Montebello e lungomare centrale slittano a gennaio

Passato l’autunno, il vertice comunale della riviera ha intenzione di far partire nuovi attesissimi lavori. Si tratta, nello specifico, del rifacimento di piazza Montebello e del completamento del lungomare centrale. Queste due opere slitteranno, con tutta probabilità, a gennaio. Da un lato c’è la riqualificazione di una delle superfici più frequentate del centro cittadino, un tempo sede del mercato coperto. Inizialmente si era pensato di riportarvi un manufatto commerciale per la vendita di tipicità enogastronomiche, ma l’idea risulterebbe troppo onerosa. Si farà, quindi, come da progetto licenziato dal compianto dirigente Farnush Davarpanah: ripavimentazione in pietra, sistemazione di qualche panchina e piantumazione di alcune essenze arboree. Nello stesso contesto verrà pedonalizzata via Montebello e verrà ripristinato il decoro in via Palermo, importante collegamento fra la piazza e la stazione dei treni. Del lungomare, invece, manca un ultimo tratto di circa 650 metri, che va dal giardino ‘Zio Marcello’ – area ex Camping – fino all’imbocco di via Tedeschi. In questo caso, il comune è in procinto di risolvere il contratto con la ditta precedentemente incaricata per andare nuovamente a bando. Dati i tempi della necessaria burocrazia, i lavori non potranno partire prima di gennaio 2024.