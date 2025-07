"Samb, i giocatori importanti arriveranno"

"Non ci sbilanciamo con giudizi affrettati, dico a tutti di stare calmi perché qualche giocatore importante verrà preso". L’ex Samb Gennaro Grillo è fiducioso sul lavoro che il club del Riviera delle Palme sta portando avanti nella costruzione della nuova squadra. "La politica dei giovani -aggiunge- è giusta. Fondamentale non fare il passo più lungo della gamba per non pregiudicare il futuro tra i professionisti. E’ un discorso di prospettive e di budget di cui si deve tenere conto. Non dimentichiamoci poi che Inter, Juventus e Atalanta hanno delle loro formazioni Under 23 in C e questo vuole dire che il tasso tecnico del campionato è di rilievo. In Serie A e in B ci sono tanti stranieri con i nostri giovani che sono costretti a giocare in Lega Pro per crescere. Comunque tra la D e la C c’è un abisso e sarà necessario avere anche professionalità, struttura societaria e soprattutto che i calciatori abbiano una mentalità diversa". Grillo, la tifoseria sembra un po’ titubante dopo le prime operazioni di mercato. "San Benedetto è una piazza un po’ particolare. La conosco bene da trenta anni. Vuole giocare per obiettivi importanti. E’ abituata a primeggiare dopo tanti anni di B e C. E quindi vuole che anche quest’anno la Samb disputi un campionato importante. E’ la sua storia a chiederlo ma oggi si deve avere pazienza". Insomma è fondamentale mantenere il giusto equilibrio. "Avere pazienza sarà fondamentale ed anche vedere se ci saranno nuovi ingressi in società che permetterebbero di alzare il budget. In Serie C ci sono tante cose da pagare oltre gli stipendi ma ciò che conta è che ad oggi la Samb abbia già delle basi certe a livello societario. E su questo punto con Massi stiamo a posto. I tifosi devono dare fiducia al club rossoblù, permettendo anche qualche leggero passo falso. E’ difficile fare bene al primo colpo anche se in cuor nostro ci crediamo sempre. Certo, girando per la città, ho notato un leggero malumore sulle operazioni di mercato ma non ci si può svenare per un nome eclatante. E’ giusto costruire la squadra con un mix tra giovani ed esperti". La piazza chiede giocatori importanti per la categoria. "Intanto sono rimasti calciatori di spessore della passata stagione che hanno già calcato i campi della C. Certo, più ce ne sono e meglio è, ma a questi sono stati aggiunti giovani con buone prospettive. Comunque due, tre nomi importanti della categoria me li aspetto. Sono andati via Guadalupi e Gennari ed arriveranno i loro degni sostituti". Grillo e poi torna il derby con l’Ascoli. "Un campionato nel campionato. Due partite che incideranno nel cuore della tifoseria. Due derby giocati alla grande e soprattutto vincenti possono fare anche dimenticare una classifica non da primi posti".

Benedetto Marinangeli