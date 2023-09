Stagione più lunga: caos. Serve il servizio salvataggio

La proroga della stagione balneare al 1° ottobre, decisa dalla Regione Marche ed i provvedimenti adottati dalla capitaneria di San Benedetto, nei confronti dei concessionari di spiaggia che non hanno ottemperato all’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio a mare, sta suscitando un profondo malumore. "Cacciare la gente dalle nostre spiagge è ormai una pratica consolidata – l’amaro sfogo di Giuseppe Ricci, titolare dello chalet Stella Marina e presidente dell’ITB Italia, associazione di categoria nazionale – Significa distruggere l’accoglienza e gli sforzi che da anni facciamo per cercare di destagionalizzare". Accade che dopo il prolungamento della stagione deciso dalla Regione Marche senza ascoltare le Associazioni di categoria (lo precisa Ricci), la capitaneria di porto chiede il prolungamento del servizio di salvataggio a mare. I concessionari affermano che dopo il periodo minimo obbligatorio, da Legge Regionale e da Ordinanza della balneazione, basta un cartello che avverte i clienti che la balneazione non è sicura perché non è attivo il servizio di salvataggio. Servizio che era iniziato il primo giugno e terminato la prima settimana di settembre. Basta una persona trovata sulla spiaggia di uno chalet per far scattare la multa di 1.036 euro nei confronti del concessionario.

Sull’argomento ieri è intervenuto il sindaco Antonio Spazzafumo per ricordare che la materia è di stretta competenza dell’Autorità Marittima e che il Comune non svolge alcun ruolo. "Siamo stati costantemente informati su tutte le comunicazioni che la capitaneria ha inviato nelle scorse settimane alle associazioni di categoria per avvisare della necessità di continuare a disporre di un servizio di salvataggio fino alla fine della stagione balneare, così come siamo stati invitati a partecipare ad uno specifico incontro convocato in capitaneria con i rappresentanti dei balneari lo scorso 19 settembre durante il quale è stato loro ribadito che a tale obbligo non si può derogare". Apriti cielo. "Io presidente dell’ITB, associazione di categoria invitata al tavolo tecnico del Consiglio dei Ministri – sbotta Ricci – non sono stato inviato e non ho ricevuto nessuna comunicazione. Queste decisioni non si prendono a fine stagione, come l’anno scorso con gli ombrelloni, ma devono essere programmate per tempo al fine di poter adeguare le tariffe per la stagione. Noi vogliamo rispettare le regole, ma avvertiti in tempi utili. Le Marche a più velocità, poiché in altri compartimenti marittimi questo non sta accedendo".

