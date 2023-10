Concerto Roberto Vecchioni, polverizzati i biglietti gratuiti

Ascoli Piceno, 5 ottobre 2023 – Sono stati polverizzati in meno di mezz’ora i biglietti gratuiti per assistere al concerto di Roberto Vecchioni in programma il 18 ottobre, alle 21, in piazza del Popolo. Come comunicato dal Comune, che ha organizzato l’appuntamento, la prenotazione online dei ticket si è aperta ieri, alle 10 in punto, sul circuito Eventbrite.

Ma alle 10.30 circa erano già terminati. La gratuità dell’evento del resto fa gola a tutti, anche se, proprio perché gratis, c’è anche chi si assicura un biglietto pur non avendo la certezza di poter essere presente al concerto. Se invece fosse a pagamento, di sicuro l’incerto non acquisterebbe il biglietto per poi non andarci. Comunque, i ticket sono andati esauriti in pochissimo tempo, e non ci sarà una seconda apertura della prenotazione online in quanto sono stati già messi tutti a disposizione, fino alla capienza massima della piazza come stabilito dal comitato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Però, nel caso in cui chi è in possesso del biglietto non si dovesse presentare la sera del concerto, verrà data la possibilità anche a chi non ce l’ha di entrare fino al raggiungimento della capienza massima, così come accaduto durante il concerto di Max Gazzè.

Proprio il live del cantautore romano, insieme all’orchestra popolare del saltarello, ha richiamato domenica scorsa in piazza del Popolo tantissime persone, tant’è vero che nonostante non ci fossero posti a sedere il salotto cittadino era pienissimo. Una bellissima serata caratterizzata da ottima musica, da tanto divertimento e da buonissimi affari per i locali di piazza del Popolo.

Avendo la possibilità di rimanere aperte durante lo spettacolo, le attività commerciali del salotto cittadino hanno incassato molto. Tornando a Roberto Vecchioni, il cantautore porterà ad Ascoli una tappa del suo ‘Infinito tour’. Il suo ultimo lavoro discografico racchiude 12 brani inediti. Un album manifesto, ‘non 12 brani, ma un’unica canzone divisa in 12 momenti’, in una dimensione temporale verticale che rinvia al tema dalle suggestioni letterarie: la necessità di trovare l’infinito al di qua della siepe, dentro noi stessi. L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione: Lucio Fabbri pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica, Massimo Germini chitarra, mandolino, bouzouki, ukulele, liuto cantabile, Marco Mangelli basso fretless, Roberto Gualdi batteria e percussioni.